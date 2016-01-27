В окупованому Криму запрацювали карти Visa

Російський "Генбанк", який перебуває під санкціями, з 20 січня почав працювати з картками міжнародної платіжної системи Visa в тимчасово окупованому Криму через Національну систему платіжних карт (НСПК), повідомляє прес-служба "Генбанка".

Зазначається, що тепер у всіх точках, підключених до системи "Генбанка" в анексованих Криму та Севастополі, приймають до оплати карти Visa російських банків-емітентів. "Генбанк" також приймає до обслуговування картки Visa у своїх пунктах видачі готівки.

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У повідомленні фінустанови зазначається, що "Генбанк" є основним банком самопроголошеного уряду анексованого Криму, 50% банку належать виконавчим органам "влади" Криму і Севастополя. В окупованому Криму працюють понад 170 відділень, 580 банкоматів і 960 торгових терміналів банку.

Нагадаємо, наприкінці минулого року міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard відключили від обслуговування низку російських банків, які потрапили в санкційний список США.

Раніше міністерство фінансів США прийняв рішення про посилення санкцій, введених проти громадян і юридичних осіб, причому не тільки зареєстрованих в Російській Федерації.