Кабмін вирішив докапіталізувати державні "Укрексімбанк" та "Ощадбанк" на 15 мільярдів

Кабінет міністрів України прийняв рішення докапіталізувати державні банки "Укрексімбанк" та "Ощадбанк" на 10 і 5 мільярдів гривень відповідно, повідомив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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Раніше а уряді зазначили, що питання докапіталізації держбанків буде розглядатися виходячи з результатів стрес-тестів банків.