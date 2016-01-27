Кабмін вирішив докапіталізувати державні "Укрексімбанк" та "Ощадбанк" на 15 мільярдів
12:51, 27 січня 2016Фінанси
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Про це у ході засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Кабмін вирішив докапіталізувати держбанки на 15 мільярдів гривень / Фото УНІАН
Кабінет міністрів України прийняв рішення докапіталізувати державні банки "Укрексімбанк" та "Ощадбанк" на 10 і 5 мільярдів гривень відповідно, повідомив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
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Раніше а уряді зазначили, що питання докапіталізації держбанків буде розглядатися виходячи з результатів стрес-тестів банків.
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