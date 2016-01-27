У РФ валютні іпотечники штурмують банки: "Давайте повернемо цей Крим - жити нема на що!"

У Росії валютні іпотечники банку «Райффайзен» прийшли сьогодні брати штурмом його головний офіс в Москві з вимогою виплачувати кредити за старим курсом.

Під час акції росіяни заявили, що економіка РФ не справляється з анексією Криму і просять повернути його Україні, повідомляє російський телеканал Дощ.

Ті, хто раніше отримав кредит на купівлю квартири в доларах, тепер вимагають можливості розплатитися не за нинішнім курсом, а за ставкою — 40 рублів.

Проте в керівництві банку на цей крок не готові: там пропонують або відтермінування виплат, або передачу квартир для погашення боргу.

На записі одна з росіянок прямо заявляє: "Хлопці, ми не потягнемо Україну. Давайте повернемо цей Крим – жити нема на що, абсолютно! Де мені жити?! У Криму? На вулиці? Або у банку?!" – обурено кричала вона.

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Як повідомляв УНІАН, у РФ минулого тижня курс долара вперше з часів деномінації 1998 року перевалив за 85 рублів.