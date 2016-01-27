Гривня на міжбанку торгується по 24,90 за долар

У середу, 27 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середині торгів встановилися на рівні 24,80/24,90 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 26,9550/27,0630 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3150/0,3160 грн/рубль.

Читайте такожГривня може впасти до 30 за долар і зміцнитися в середньому до 27 – експерти

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 24,8544 грн/дол., на цю годину укладено 267 угод на суму 79,11 млн дол.