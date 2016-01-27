Скандальний закон про реструктуризацію валютних кредитів скасовано

Верховна Рада України не підтримала пропозиції президента України Петра Порошенка скасувати скандальний законопроект №1558-1, яким передбачена реструктуризація усіх споживчих кредитів, виданих в іноземній валюті, за курсом на дату укладення такого договору.

За пропозицію глави держави проголосував 101 депутат із 226 необхідних.

Водночас депутати не змогли подолати президентське вето. За подолання президентського вето проголосували 54 депутати.

«Ми всі розуміємо, що людям потрібно допомогти врегулювати їх проблеми, а це можна зробити тільки через новий закон. Закон скасовано, і у нас є можливість попрацювати над цим питанням», - зазначив спікер парламенту Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня парламент ухвалив закон №1558-1, що зобов'язує банки реструктуризувати усі споживчі кредити, отримані для придбання будь-якого майна, без обмеження суми заборгованості за курсом на дату укладення такого договору (тобто, у більшості випадків за курсом 5,05 грн за долар). За закон проголосували 229 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

При цьому в парламенті вже зареєстровано проект постанови про переголосування цього закону у зв'язку з порушенням регламенту ВР, зокрема через неперсональне голосування.

Наприкінці грудня 2015 року президент України застосував право вето до вказаного законопроекту.