Рада ратифікувала протокол про зону вільної торгівлі з Узбекистаном

Верховна Рада ратифікувала протокол про застосування угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Республікою Узбекистан.

За прийняття закону №0060 "Про ратифікацію Протоколу про застосування Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року між його сторонами та Республікою Узбекистан" проголосувало 234 депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська, доповідаючи законопроект, повідомила, що прийняття законопроекту дуже важливо для розширення торговельних відносин з Узбекистаном на тлі торгового тиску Росії.

"Угода і зона вільної торгівлі СНД зараз не є найбільш передбачуваною і надійною зоною вільної торгівлі. В першу чергу через дії Російської Федерації. Але нам не потрібно забувати про торгівлю з іншими нашими партнерами. Особливо з тими, експорт в які в рази перевищує імпорт. Узбекистан є такою країною", - сказала Микольська.

Як наголошується в пояснювальній записці, договір про зону вільної торгівлі було підписано 18 жовтня 2011 року, а протокол до нього - 31 травня 2013 року. Прийняття закону є внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання чинності даного протоколу.

З набранням протоколу в силу застосовуються всі положення договору про зону вільної торгівлі з Республікою Узбекистан та Україною, з урахуванням умов, передбачених протоколом, що сприятиме розширенню зони вільної торгівлі в рамках СНД. Згідно з положеннями протоколу, Республіка Узбекистан не застосовує по відношенню до України імпортні і експортні мита.

Також у записці вказується, що дія угоди між урядом України і урядом Республіки Узбекистан про вільну торгівлю від 29 грудня 1994 року не скасовується.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2016 року почала діяти Угода про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Слідом за цим Росія відмовилася від зони вільної торгівлі з Україною і ввела торговельне та транзитне ембарго на українські товари.

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Країни Євразійського економічного союзу - Казахстан, Білорусь, Киргизстан та Вірменія - не підтримали Росію в питанні відмови від зони вільної торгівлі з Україною, яка діє в рамках СНД.