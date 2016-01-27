Позови проти Росії через втрату майна в Криму подали шість українських компаній – МЗС

Українські компанії на даний момент подали шість позовів проти Росії щодо захисту їхньої власності в окупованому Криму.

Позови були подані на основі українсько-російської міжурядової угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій.

Про це в інтерв'ю DТ.UA розповіла заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Заступник міністра уточнила, що такі позови вже подали "Приватбанк", "Укрнафта", аеропорт "Бельбек", Stabil, Everest Estate і Ощадбанк.

"Нафтогаз", як і інші компанії, ще знаходиться на етапі підготовки, у тому числі залучені юридичні радники, щоб спочатку не допустити помилок у формуванні своєї позиції.

Українські компанії можуть обґрунтовувати свою вимогу щодо захисту власності у Криму тим, що, по-перше, їх позбавили доступу до власності і, по-друге, їх позбавили можливості отримувати прибуток від використання цієї власності. Адже в більшості випадків ця власність була просто вкрадена, додала Зеркаль.

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Раніше міністр юстиції України Павло Петренко повідомив, що в міжнародні суди у зв'язку з окупацією Криму масово звертаються прості українці. Зокрема, Європейський суд з прав людини у Страсбурзі у зв'язку з окупацією Криму і агресією на Донбасі вже звернулися понад 700 громадян України.

За оцінками міністра, загальна сума збитків, заподіяних Україні анексією Криму РФ, становить 1 трильйон 80 мільярдів гривень, без урахування вартості корисних копалин та упущеної вигоди. Водночас, Зеркаль уточнила, що ця сума може бути не остаточною.