Гривня закрила міжбанк на позначці 24,92 за долар

У середу, 27 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 24,82/24,92 грн/дол., зазначив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 27,0210/27,1270 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3160/0,3180 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 17:00 встановився на рівні 24,8705 грн/дол., на цю годину було укладено 532 угоди на суму 340,20 млн дол.