Нацбанк дозволив комітету з питань нагляду закривати платіжні системи
На поточний момент НБУ зареєстрував 34 платіжні системи, створені небанківськими установами.
Національний банк України уповноважив комітет із питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем виключати платіжні системи з реєстру та забороняти здійснення їх діяльності.
Згідно з повідомленням на сайті НБУ, відповідні зміни містяться в постанові правління НБУ №30, якою затверджено зміни до Положення про застосування регулятором заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем.
У повідомленні зазначається, що заходи впливу до об'єктів нагляду (оверсайта) застосовуються НБУ з метою запобігання їх ризикової діяльності, що загрожує інтересам користувачів.
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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України має намір у 2016 році посилити вимоги до капіталізації платіжних систем, а також до розкриття кінцевих власників цих систем та їх учасників.
Всього на поточний момент Національний банк України зареєстрував 34 платіжні системи, створені небанківськими установами.