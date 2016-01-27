Нацбанк дозволив комітету з питань нагляду закривати платіжні системи

Національний банк України уповноважив комітет із питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем виключати платіжні системи з реєстру та забороняти здійснення їх діяльності.

Згідно з повідомленням на сайті НБУ, відповідні зміни містяться в постанові правління НБУ №30, якою затверджено зміни до Положення про застосування регулятором заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем.

У повідомленні зазначається, що заходи впливу до об'єктів нагляду (оверсайта) застосовуються НБУ з метою запобігання їх ризикової діяльності, що загрожує інтересам користувачів.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України має намір у 2016 році посилити вимоги до капіталізації платіжних систем, а також до розкриття кінцевих власників цих систем та їх учасників.

Всього на поточний момент Національний банк України зареєстрував 34 платіжні системи, створені небанківськими установами.