Нацбанк опустив офіційну гривню ще на кілька копійок
Офіційний курс НБУ на 28 січня: 100 USD – 2487.0474 грн; 100 EUR – 2707.8972 грн; 10 RUR – 3.1483 грн.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 28 січня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2487.0474 (27 січня – 2484.8956)
100 EUR – 2707.8972 (27 січня – 2692.8814)
10 RUR – 3.1483 (27 січня – 3.0363)
Як повідомляв УНІАН, у середу, 27 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,82/24,92 грн/дол.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,0210/27,1270 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3160/0,3180 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,8705 грн/дол., до цього часу було укладено 532 угоди на суму 340,20 млн дол.