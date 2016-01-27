Аналітики Da Vinci AG розповіли про курс долара на найближчі два місяці

Про це йдеться в прогнозі компанії Da Vinci AG Analytic Group на перший квартал 2016 року.

"У разі, якщо надання третього траншу буде відкладено на більш пізній термін, це може стати тригером погіршення ситуації на валютному ринку. У разі надання траншу до кінця першого кварталу ймовірні невеликі коливання курсу, пов'язані з виходом на ринок великих імпортерів і виплатами за зовнішніми борговими зобов'язаннями", - йдеться в прогнозі.

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Крім того, на думку експертів, на посилення девальваційного тиску на національну валюту впливають дії російських банків.

"18% банківського сектора України складають банківські установи з російським капіталом. До цього необхідно додати банківські установи, чиїми кінцевими бенефіціарами є громадяни Російської Федерації. Падіння курсу рубля змушує Росію та її банківські структури здійснювати скупку долара, який за різними схемами виводиться з території України. У зв'язку з цим пасивність регулятора в питанні необхідності захисту виведення іноземної валюти банківськими установами країни-агресора не має пояснення", - відзначають експерти.

Також аналітики підкреслюють вплив цін на сировину на українську економіку. За їхніми словами, окрім зниження цін на нафту на світових ринках відбувається також падіння цін на більшість груп сировинних товарів, що в сукупності з скороченням обсягів експорту чинить негативний вплив на валютну виручку експортерів, а значить на надходження валюти в резерви.

"За нашими оцінками, в державний бюджет України закладено істотно менший курс, ніж очікується, що пояснюється спробами виконати його в існуючих макроекономічних умовах. Безпосередній вплив курсових змін на інфляційні і девальваційні показники дають можливість досягти соціальних параметрів, закладених у бюджет при несприятливому рівні економічної ситуації в країні", - йдеться в прогнозі.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 27 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,82/24,92 грн/дол., повідомив дилер комерційного банку.