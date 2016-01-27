Криза 2008-2009 років була менш глибокою, ніж теперішня - Da Vinci AG

Аналітики відзначають, що оптовий товарообіг підприємств в 2015 році порівняно з 2014 роком впав на 12,8%. У свою чергу роздрібний товарообіг знизився на 20,7%, що говорить про суттєве зниження розміру грошових витрат населення на придбання товарів та скорочення індивідуального споживання.

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"Оскільки роздрібна торгівля традиційно є одним з головних джерел поповнення держбюджету України, нинішня динаміка є непрямою ознакою скорочення надходжень до бюджету", - йдеться в прогнозі.

"Показово, що дані за підсумками 2014 року були більш позитивними. Так, у сфері оптового товарообороту порівняно з 2013 роком зниження показника склало 17,9%, а роздрібного – 8,9%. Причиною такого високого показника в сфері оптового товарообігу в 2014 році стала окупація території АРК, частини Донецької і Луганської області. Однак збільшення втрат роздрібного товарообігу в останні два роки на третину свідчить про серйозне падіння прибутковості домогосподарств і серйозне скорочення купівельної спроможності громадян", - зазначили в Da Vinci AG.

На думку експертів, побоювання викликає той факт, що якщо темпи скорочення оптового товарообігу знижуються (з 17,9% до 12,8%), то падіння роздрібного товарообігу, навпаки розганяється (з 8,9% до 20,7%).

"Така ситуація свідчить про те, що в країні виникли проблеми не тільки з офіційною, але і з тіньовою економікою. При цьому скорочується «подушка» і неофіційні доходи населення, що робить населення більш вразливим в умовах скорочення зовнішніх ринків України. Таким чином, уряд не зміг істотним чином компенсувати експортні втрати за рахунок стимулювання внутрішнього попиту. В результаті вже сьогодні можна констатувати, що криза 2008-2009 років була менш глибокою, ніж теперішня", - підкреслюють аналітики.

"Схлопування тіньової економіки на тлі глибоких кризових явищ в офіційному секторі може бути первинними ознаками колапсу економіки", - зазначили в Da Vinci AG.

Як повідомляв УНІАН, на думку аналітиків, навіть у разі недостатньої активності Нацбанку на ринку, коливання долара США в Україні навряд чи вийдуть за максимальну позначку 28 грн./дол. при отриманні навесні чергового траншу МВФ.