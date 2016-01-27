Дефіцит держбюджету в 2015 році склав більше 45 мільярдів гривень - Держказначейство

Про це повідомляється на сайті Державної казначейської служби. Доходи державного бюджету за 2015 склали 534,648 млрд грн, витрати - 576,848 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за підсумками січня-листопада зведений з дефіцитом в 4,3 млрд грн, що в 14 разів менше дефіциту в 62,276 млрд грн роком раніше.

Держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 млрд грн, витрати - 566,870 млрд грн, граничний обсяг дефіциту - 75,820 млрд грн, або 4,1% ВВП, гранична межа держборгу - 1,394 трлн грн.