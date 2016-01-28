31 країна домовилась обмінюватись інформацією про податки корпорацій - BBC
Група країн уклала угоду щодо обміну інформацією про податки, які стягують з транснаціональних корпорацій, щоб великі компанії не отримували незаконні податкові пільги.
Угоду підписала 31 держава у штаб-квартирі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у Парижі, передає BBC Україна.
Міжнародні компанії мають надавати інформацію про свої прибутки та сплачені податки у кожній країні, в якій вони мають бізнес.
Раніше влада ЄС провела кілька розслідувань щодо міжнародних компаній, яких підозрювали у незаконному отриманні пільг на податки.
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У жовтні минулого року Єврокомісія визнала незаконною угоду про податкові пільги між компаніями Starbucks, Fiat Chrysler та владою Нідерландів і Люксембурга
У грудні Єврокомісія почала розслідування щодо податкових пільг McDonald’s у Люксембурзі.
Раніше ЄС перевіряв податкові угоди компанії Apple в Ірландії та Amazon в Люксембурзі.