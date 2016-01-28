31 країна домовилась обмінюватись інформацією про податки корпорацій - BBC

Угоду підписала 31 держава у штаб-квартирі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у Парижі, передає BBC Україна.

Міжнародні компанії мають надавати інформацію про свої прибутки та сплачені податки у кожній країні, в якій вони мають бізнес.

Раніше влада ЄС провела кілька розслідувань щодо міжнародних компаній, яких підозрювали у незаконному отриманні пільг на податки.

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У жовтні минулого року Єврокомісія визнала незаконною угоду про податкові пільги між компаніями Starbucks, Fiat Chrysler та владою Нідерландів і Люксембурга

У грудні Єврокомісія почала розслідування щодо податкових пільг McDonald’s у Люксембурзі.

Раніше ЄС перевіряв податкові угоди компанії Apple в Ірландії та Amazon в Люксембурзі.