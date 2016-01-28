У Visa заявили, що не знімали санкції з кримського банку

Про це пише Європейська правда з посиланням на заяву прес-служби компанії.

В Visa підтвердили, що раніше було припинено обслуговування карток через російські банки, що працюють в Криму, і підставою для цього стала чергова хвиля санкцій, накладених Сполученими штатами Америки. Зокрема, тоді під санкції потрапив "Генбанк" - ключова банківська структура Криму, створена самопроголошеною "владою" півострова.

Представники платіжної системи запевняють, що не знімала ці обмеження.

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"У відповідності до вимог Управління контролю за іноземними активами Казначейства США (OFAC) Visa призупинила будь-яку взаємодію з АТ "ГЕНБАНК" і таке призупинення зберігатиметься до моменту поки санкції OFAC не будуть скасовані", - йдеться в заяві.

Водночас, у Visa не прокоментували, яким чином "Генбанк" зміг відновити операції з картками даної платіжної системи.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський "Генбанк", який перебуває під санкціями, з 20 січня почав працювати з картками міжнародної платіжної системи Visa в тимчасово окупованому Криму через Національну систему платіжних карт (НСПК).