У кінці минулого року прибуток Facebook зріс на 50%

Квартальна виручка компанії зі штаб-квартирою в Каліфорнії і соціальною мережею в інтернеті, якою користуються майже у всьому світі, склала 5,8 мільярда доларів, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Чистий прибуток компанії склав 1,56 млрд доларів або 54 центи на акцію. Рік тому її чистий прибуток склав 701 млн доларів або 25 центів на акцію.

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Представник компанії повідомив, що кількість активних користувачів соціальної мережі зросла за рік на 14%.

Компанія повідомила також, що все більше людей користуються Facebook на своїх мобільних телефонах. Мобільних користувачів соцмережі стало на 21% відсоток більше, ніж роком раніше.

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Ці користувачі приносять компанії 80% прибутку від реклами.