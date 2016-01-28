Збиток Deutsche Bank минулого року перевищив 6 мільярдів євро

09:41, 28 січня 2016
Фінанси
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Показники банку протягом року частково розійшлися з прогнозами самої фінансової організації.

REUTERS

Чистий збиток найбільшого німецького банку Deutsche Bank за 2015 рік склав 6,097 мільярда євро проти прибутку протягом попереднього року на рівні 3,11 мільярда євро, повідомляє Прайм з посиланням на фінансову звітність компанії.

При цьому виручка банку протягом звітного періоду сягнула значення в 33,53 мільярда євро, збільшившись на 5% порівняно з попереднім роком.

Показники банку протягом року частково розійшлися з прогнозами самої фінансової організації: Deutsche Bank очікував збиток протягом року на рівні 6,7 мільярда євро, а виручку на рівні 33,5 мільярда євро.

Чистий збиток Deutsche Bank з четвертого кварталу 2015 року досяг 2,125 мільярда євро проти прибутку в 441 мільйон євро роком раніше. Виручка склала 6,6 мільярда євро, що на 15% нижче показника за аналогічний період минулого року.

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"У 2015 році ми досягли значного прогресу в реалізації нашої стратегії. Необхідні рішення, прийняті у другій половині року, внесли певний внесок в отримання чистого збитку в четвертому кварталі і в 2015 році", - наводяться в звітності слова одного з керівників банку Джона Кріена (John Cryan).

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У жовтні Deutsche Bank повідомив, що планує скоротити 15 тисяч співробітників в рамках стратегічного плану розвитку групи. Банк також планує продати активи приблизно на 4 мільярди євро, в результаті чого чисельність співробітників скоротиться ще на 20 тисяч людей протягом найближчих двох років. Крім того, фінансова організація планує завершити роботу в 10 країнах світу - в Аргентині, Чилі, Мексиці, Уругваї, Перу, Данії, Фінляндії, Норвегії, Мальті і в Новій Зеландії. Deutsche Bank - найбільший за розміром активів банк Німеччини, заснований 1870 року.

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