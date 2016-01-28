Збиток Deutsche Bank минулого року перевищив 6 мільярдів євро

Чистий збиток найбільшого німецького банку Deutsche Bank за 2015 рік склав 6,097 мільярда євро проти прибутку протягом попереднього року на рівні 3,11 мільярда євро, повідомляє Прайм з посиланням на фінансову звітність компанії.

При цьому виручка банку протягом звітного періоду сягнула значення в 33,53 мільярда євро, збільшившись на 5% порівняно з попереднім роком.

Показники банку протягом року частково розійшлися з прогнозами самої фінансової організації: Deutsche Bank очікував збиток протягом року на рівні 6,7 мільярда євро, а виручку на рівні 33,5 мільярда євро.

Чистий збиток Deutsche Bank з четвертого кварталу 2015 року досяг 2,125 мільярда євро проти прибутку в 441 мільйон євро роком раніше. Виручка склала 6,6 мільярда євро, що на 15% нижче показника за аналогічний період минулого року.

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"У 2015 році ми досягли значного прогресу в реалізації нашої стратегії. Необхідні рішення, прийняті у другій половині року, внесли певний внесок в отримання чистого збитку в четвертому кварталі і в 2015 році", - наводяться в звітності слова одного з керівників банку Джона Кріена (John Cryan).

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У жовтні Deutsche Bank повідомив, що планує скоротити 15 тисяч співробітників в рамках стратегічного плану розвитку групи. Банк також планує продати активи приблизно на 4 мільярди євро, в результаті чого чисельність співробітників скоротиться ще на 20 тисяч людей протягом найближчих двох років. Крім того, фінансова організація планує завершити роботу в 10 країнах світу - в Аргентині, Чилі, Мексиці, Уругваї, Перу, Данії, Фінляндії, Норвегії, Мальті і в Новій Зеландії. Deutsche Bank - найбільший за розміром активів банк Німеччини, заснований 1870 року.