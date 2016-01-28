Яресько розраховує на позитивне рішення МВФ щодо третього траншу

Україна розраховує на позитивне вирішення ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду щодо другого перегляду програми реформ з використанням механізму розширеного фінансування (EFF), затвердженої в березні 2015 року загальним обсягом 17,5 мільярда доларів, і виділення Україні третього кредитного траншу обсягом 1,7 мільярда доларів.

Про це сказала міністр фінансів України Наталія Яресько в ході Міжнародної конференції "Україна у фокусі: стратегічна зустріч глобальних експортно-кредитних агентств і багатосторонніх фінансових інститутів".

"Я з оптимізмом дивлюся на розвиток відносин з МВФ. Ми очікуємо позитивного рішення щодо другого перегляду програми реформ і третього траншу", - сказала Яресько, додавши, що країна чекає коштів від Фонду вже найближчим часом.

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Як повідомляв УНІАН, 11 березня 2015 року МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки. Перший транш за новою програмою обсягом 5 мільярдів доларів Україна отримала 13 березня, другий 1,7 мільярда доларів – 4 серпня 2015 року.

Другий перегляд програми проходив в два етапи. Місія Фонду працювала у Києві у вересні минулого року і 2 жовтня 2015 року призупинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. В листопаді переговори поновилися.

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На поточний момент Україна і МВФ погоджують доповідь про хід реформ і Меморандум про другий перегляд програми і подальших діях сторін, який розгляне Рада директорів Фонду. Сторони обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

За рішенням Ради директорів Україна отримає чи не отримає третій транш кредиту в обсязі 1,7 мільярда доларів. Отримання цих коштів є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 мільярда доларів фінансової допомоги – 1 мільярд доларів у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу і Світового банку.

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21 січня в ході зустрічі з президентом України Петром Порошенком директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард висловила надію, що Меморандум буде погоджено найближчим часом, а рішення Ради директорів МВФ щодо третього траншу буде позитивним.