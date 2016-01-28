Україні в цілому вдалося реструктуризувати $12 мільярдів держборгу - керівник Мінфіну

Україні в цілому вдалося реструктуризувати 12 мільярдів доларів державного боргу, завдяки чому тиск на державні фінанси значно зменшилася, заявила міністр фінансів Наталія Яресько на інвестиційному форумі в Києві.

"Ми реструктуризували 12 мільярдів доларів боргу країни. Просто приклад: у 2016 році ми повинні були б заплатити 2,8 мільярда доларів (для обслуговування держборгу - УНІАН). Замість цього ми заплатимо 574 мільйони доларів", - сказала вона.

Також Яресько зазначила, що завдяки процесу реструктуризації Україні вдалося списати або відкласти на більш пізній термін виплату великої частини боргів.

"Ми домовилися про зменшення платежів за основною сумою боргу на 11,5 мільярда доларів до 2021 року", - підкреслила міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію 18 мільярдів доларів держборгу, яка передбачає повне списання 3 мільярди доларів, відстрочку платежів на 8,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування купона на рівні 7,75% річних. За результатами голосування кредиторів більшість з них підтримали запропоновані Україною умови обміну облігацій, крім Російської Федерації, яка загрожує дефолтом за облігаціями та судовими розглядами. Таким чином, за вирахуванням списаного боргу в 3 мільярди доларів і боргу перед Росією в 3 мільярди доларів загальна сума реструктуризируемых єврооблігацій становить 12 мільярдів доларів.

Кабінет міністрів 11 листопада 2015 року затвердив умови випуску нових євробондів і деривативів для завершення реструктуризації. Нові облігації випускаються 9 окремими серіями на загальну суму 11,95 мільярда доларів і термінами погашення 1 вересня 2019-2027 років.

Як зазначала раніше Яресько, Україна не запропонує Росії нових умов реструктуризації боргу в обсязі 3 мільярдів доларів, виданого режиму Януковича у 2013 році, визнаного офіційним обов'язком уряду і потрапив під мораторій на виплату в грудні 2015 року. Однак формат реструктуризації може відрізнятися від боргової операції, проведеної українським урядом у серпні-листопаді 2015 року.