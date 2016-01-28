Глобального колапсу не очікується: Абромавичус заявив про перегляд прогнозів зростання економіки

Міністерство економічного розвитку і торгівлі переглядає основні макроекономічні показники України, однак глобального колапсу не очікується, а прогноз по інфляції на 2016 рік залишається на рівні 12%, повідомив журналістам міністр Айварас Абромавичус на інвестиційному форумі в Києві.

“Ми, Національний банк України, Міжнародний валютний фонд разом і окремо переглядаємо показники, і обов'язково в найближчі терміни ви всі про це дізнаєтеся. Це нормальна практика, той же Світовий банк, Міжнародний валютний фонд по всьому світу переглядають, в окремих регіонах регулярно змінюють макроекономічні прогнози... Ніякого глобального колапсу я не очікую", - сказав він.

За словами міністра, поточного року важливу роль у розвитку України може відіграти стан світової економіки.

“Поїхав в Давос (на міжнародний економічний форум - УНІАН), був дуже стурбований станом світової економіки. Дуже сильно стурбований глобальним станом економіки Кабінет міністрів, це обговорювали. Скрізь все погано, ціни на сировину падають: сталь, добрива, зерно, не кажучи вже про нафту. Але з'їздив і побачив, що світова економіка в цьому році все-таки буде рости на 3,5-3,6%", - підкреслив Абромавічус.

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Як повідомляв УНІАН, головний кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки нашої країни за підсумками 2015 року на 9% і зростання на 2% у 2016 році. Прогноз інфляції МВФ збігається з очікуваннями уряду - на рівні 45,8% за підсумками 2015 року і 12% за підсумками 2016 року. Більш песимістичний у своїх прогнозах Світовий банк, який вважає, що економіка в 2015 році покаже падіння на 12%, а в 2016 році - зростання не зможе перевищити 1%.

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Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту за підсумками 2016 року може скласти 1% при зростанні промислового виробництва на 3%, і уповільненні інфляції до 19%.