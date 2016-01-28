Азербайджан хоче залучити $4 мільярди в МВФ та Світового банку

Влада Азербайджану звернулися за фінансовою допомогою до Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Світового банку з проханням виділити кошти на проведення економічних реформ, передає Газета.ru.

"Зараз обговорюються заходи з підтримки економічних реформ азербайджанського уряду, які реалізуються зараз або ще знаходяться в стадії планування. Ці заходи можуть супроводжуватися фінансуванням для підтримки бюджету", - повідомляє видання.

Також на четвер заплановано переговори представників Світового банку та міністерства фінансів.

"Основну частину делегації складають експерти МВФ, а керівник програми Світового банку по Південному Кавказу Рашмі Шанкар та координатор по регіону Анжела Прігожина знаходяться в Баку ще з минулого тижня", - наголошується в повідомленні.

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Раніше Financial Times повідомляла, що представники МВФ та Світового банку прибудуть до Азербайджану з офіційним візитом для обговорення можливого пакету екстрених позик на суму 4 мільярди доларів. МВФ готовий виділити Азербайджану 3 мільярди доларів, Світовий банк - 1 мільярд доларів.