Гривня на міжбанку впала до 25,27 за долар

У четвер, 28 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,15/25,27 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 27,40/27,53 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3290/0,3310 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 25,1620 грн/дол., на цей час укладено 165 угод на суму 50,20 млн дол.