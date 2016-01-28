Нацбанк погіршив прогноз зростання економіки України до 1,1%

Національний банк України погіршив прогноз зростання економіки України в 2016 році до 1,1% з 2,4%, прогнозованих раніше, і поліпшив оцінку падіння ВВП в 2015 році до 10,5% з 11,6%.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

«Очікується, що зростання реального ВВП становитиме 1,1%. Менш жваве відновлення економічної активності, порівняно з попереднім прогнозом, зумовлене нижчими, ніж очікувалося, цінами на світових сировинних ринках, погіршенням перспектив зростання глобальної економіки, новими обмеженнями в торгівлі з Російською Федерацією і в транзиті через неї», - йдеться в повідомленні.

За підсумками 2017 року регулятор прогнозує зростання економіки на 3%.

Згідно з оновленим прогнозом НБУ, зростання монетарної бази за підсумками 2016 і 2017 року становитиме 8,3%, грошової маси в 2016 році - 10,5%, у 2017 році - 11,5%.

Як повідомляв УНІАН, головний кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки нашої країни за підсумками 2015 року на 9% і зростання на 2% у 2016 році.

Прогноз інфляції МВФ збігається з очікуваннями уряду - на рівні 45,8% за підсумками 2015 року і 12% за підсумками 2016 року.

Більш песимістичний у своїх прогнозах Світовий банк, який вважає, що економіка в 2015 році покаже падіння на 12%, а в 2016 році - зростання не зможе перевищити 1%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту за підсумками 2016 року може становити 1% при зростанні промислового виробництва на 3%, і сповільненні інфляції до 19%.