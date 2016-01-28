НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 22% річних

Правління Національного банку України прийняло рішення зберегти облікову ставку на рівні 22% річних.

Про це повідомила прес-служба регулятора з посиланням на рішення правління НБУ від 28 січня.

"Правління Національного банку України вирішило залишити облікову ставку на рівні 22% річних. Збереження стриманої грошово-кредитної політики дозволить пом'якшити ризики для цінової стабільності, які посилюються у зв'язку з турбулентністю у світовій економіці, і дозволить досягти мети щодо зниження споживчої інфляції до 12% на кінець 2016 року і 8% на кінець 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Регулятор відзначає, що факторами, які підтримують тренд уповільнення інфляції, є зниження інфляційних очікувань, скасування додаткового імпортного збору, а також низькі світові ціни на енергоресурси та продовольство. При цьому, з іншого боку, більш різке зниження інфляції буде обмежуватися підвищенням адміністративно регульованих цін і тарифів.

Нацбанк відзначає, що ключовими ризиками інноваційного прогнозу і, відповідно, досягнення інфляційної мети цього року залишаються зовнішні фактори, які визначають стан платіжного балансу і динаміку обмінного курсу гривні.

"Національний банк збільшив прогноз дефіциту поточного рахунку платіжного балансу до 2,5 млрд дол. США, або 3% ВВП. У разі реалізації низки ризиків цей дефіцит може бути вищим, що несприятливо позначиться на інфляційної динаміки", - йдеться в повідомленні.

До основних ризиків регулятор відніс, по-перше, падіння цін на товари українського експорту, по-друге, девальвацію валют країн – торговельних партнерів України.

"Враховуючи суттєву ймовірність реалізації зазначених ризиків і пріоритетність цінової стабільності, Національний банк вважає за доцільне зберегти поточні монетарні умови. В подальшому, при зниженні інфляційних ризиків, в першу чергу в разі стабілізації світових товарних ринків та отримання чергових траншів офіційного фінансування, Національний банк відновить поступове пом'якшення монетарної політики", - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 4 березня 2015 року підвищив облікову ставку до максимального історичного рівня для української банківської системи - 30% з 19,5% річних, що діяли раніше.

З 28 серпня Національний банк знизив облікову ставку до 27%, а з 25 вересня до 22% річних і анонсував її подальше зниження за умов збереження спокійної ситуації на ринку.