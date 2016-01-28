У Гонтаревої обіцяють до кінця року збільшити резерви до $19,6 мільярда

Національний банк України прогнозує зростання золотовалютних резервів за підсумками 2016 року до 19,6 млрд дол., а в 2017 році - до 22,3 млрд дол.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

Нагадаємо, раніше НБУ прогнозував зростання резервів за підсумками 2016 року на рівні 20,2 млрд дол.

Виступаючи на прес-конференції голова НБУ Валерія Гонтарева нагадала журналістам, що в 2015 році регулятор прогнозував зростання резервів до 18 млрд дол., тоді як вони зросли до 13,3 млрд дол.

«Ми втратили не тільки два транші, які планували одержати в жовтні і грудні, ми втратили всі міжнародні запозичення, бо вони всі були прив'язані до цих траншами», - сказала вона.

Голова НБУ зазначила, що регулятор крім поповнення резервів за рахунок запозичень має намір купувати валюту на міжбанківському ринку.

Як повідомляв УНІАН, обсяг золотовалютних резервів України за підсумками 2015 року зріс на 77% - до 13,3 млрд дол.

За 2014 рік резерви НБУ скоротилися на 12,883 млрд дол., або на 63,1%, - до 7,533 млрд дол.

11 березня МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.

Третій транш від МВФ обсягом 1,7 мільярда доларів Україна очікує отримати найближчим часом.