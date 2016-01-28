Гонтарева: міжбанк знайшов рівноважний курс - 25 гривень за долар

Національний банк України третій день поспіль не виходить на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями і ринок сам знайшов баланс між попитом і пропозицією на рівні 25-25,2 гривні/долар.

Про це в ході прес-конференції повідомила голова НБУ Валерія Гонтарєва.

"Ситуація на валютному ринку більш-менш стабільна. Валютний курс на сьогодні знаходиться на рівні 25-25,2 гривні/долар. Третій день поспіль Національний банк не виходив на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями. Ринок сам знаходить баланс між попитом і пропозицією", - сказала вона.

Гонтарева відзначила, що на валютний ринок країни впливають як одномоментні фактори, так і фундаментальні. До одномоментних голова регулятора віднесла коливання валюти внаслідок дисбалансу між пропозицією та попитом, пов'язаного з тривалими новорічними святами. Серед фундаментальних чинників вона назвала погіршення зовнішньої кон'юнктури, зниження котирувань на сировинних ринках і підвищення облікової ставки в США.

Як повідомляв УНІАН, після стабільного перебування в коридорі 21-23 грн/дол. котирування гривні до долара США в середині січня зрушилися у бік зниження – до 24-25 грн/дол., а курси готівкового та «чорного» ринку досягли 26-27 грн/дол.

Національний банк України пояснив черговий виток девальвації великою кількістю святкових днів у січні й розбіжністю вихідних та робочих днів в Україні та США, що призводить до дисбалансу попиту та пропозиції валюти на міжбанківському ринку.

Для стабілізації курсу регулятор посилив порядок розгляду заявок на купівлю валюти і проводив аукціони з продажу валюти на міжбанку.