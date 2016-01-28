Аналітики Da Vinci AG: Інфляція в 2016 році становитиме 17-18%

Про це заявляють аналітики Da Vinci AG в своєму економічному прогнозі, який є в розпорядженні УНІАН.

За словами аналітиків, ключовим чинником зростання цін в Україні є девальвація гривні. Додатковим тригером, що впливає на інфляцію, може стати ситуація з урожаєм, який згідно з умовами фінансування польових робіт аграріями може продемонструвати досить скромні показники.

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"За нашими оцінками, інфляційний показник 2016 року в Україні буде перебувати в межах позначки 17-18%. Даний прогноз обумовлений планами підвищення тарифів на комунальні послуги (газ, опалення, електроенергія), а також ефектом бази порівняння. Даний прогноз відкоригований згідно з прогнозним курсом у рамках оптимістичного сценарію – 28 грн/дол", - прогнозують експерти.

На їхню думку, динаміка зростання індексу споживчих цін випереджає показники зростання індексу цін виробників, що пояснюється зниженням цін на світових товарних ринках.

"Виробникам все складніше продавати свої товари і послуги за більшою ціною, що свідчить про зниження попиту на їхню продукцію. Все це дає підстави для несприятливого прогнозу – подальшого скорочення купівельної спроможності населення", - йдеться в прогнозі.

"Дана ситуація фактично є атиповою, оскільки в умовах відсутності девальваційного тиску падіння купівельної спроможності вело б до зниження рівня інфляції, деяким чином згладжуючи негативні соціальні наслідки. Це дає підстави робити песимістичні оцінки в частині, що стосується погіршення якості життя населення, а відповідно зростання соціальної напруженості криміногенної обстановки", - відзначають аналітики.

Як повідомляв УНІАН, на думку аналітиків, навіть у разі недостатньої активності Нацбанку на ринку, коливання долара США в Україні наврЧитайте такожАналітики Da Vinci AG розповіли про курс долара на найближчі два місяціяд чи вийдуть за максимальну позначку 28 грн./дол. при отриманні навесні чергового траншу МВФ.