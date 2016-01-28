Рецесія в економіках Росії та Бразилії поставила хрест на БРІК - Financial Times

"БРІК помер, хай живе ТІКК", - іронізує британська Financial Times, посилаючись на поведінку інвесторів, які стали віддавати перевагу союз Тайваню, Індії, Китаю та Південної Кореї союзу Бразилії, Росії, Індії та Китаю, повідомляє Газета.ru.

"Минулого року американський інвестбанк Goldman Sachs закрив фонд БРІК після того, як активи фонду впали нижче 100 мільйонів доларів після піку в 800 мільйонів доларів в 2010 році", - йдеться в повідомленні.

Тривала рецесія в російській і бразильських економіках більше не дозволяє говорити про союз БРІК, як про головний драйвер зростання на ринках, що розвиваються.

"БРІК більше не є тим механізмом зростання ринку, що розвивається, яким він був колись. Тепер склався новий порядок речей", - зазначає засновник дослідницької компанії Copley Fund Research Стівен Холден.

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За даними Copley Fund, частка країн ТІКК в портфелі середнього інвестфонду ринків зросла з 40% в квітні 2013 року до нинішніх 54%. У 63% таких фондів не менше 50% активів інвестовано в країни ТІКК, і лише у 10% фондів ринків, що розвиваються настільки ж значна частина коштів інвестована в БРІК.

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Раніше повідомлялося, що один з найбільших у світі інвестбанків Goldman Sachs прийняв рішення відмовитися від фонду БРІК, який інвестував в економіки Росії, Китаю, Індії, Бразилії.