Нацбанк не буде монетизувати ОВДП для докапіталізації держбанків - Гонтарева

Національний банк України не планує монетизувати ОВДП для докапіталізації Державного ощадного банку та Українського експортно-імпортного банку. Про це повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева на прес-конференції.

"Два держбанки - "Ощадбанк" і "Укрексімбанк" - потребують докапіталізації 15 млрд гривень в цьому році. Але збільшення капіталу буде здійснюватися довгостроковими державними цінними паперами, які Національний банк не планує монетизувати", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Кабінет міністрів ухвалив рішення про докапіталізацію зазначених банків, зокрема, статутний капітал «Ощадбанку» збільшиться на 4,96 млрд грн - до 34,8 млрд грн, «Укрексімбанку» на 9,32 млрд грн - до 31 млрд грн.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

«Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків за активами. 100% акцій банку належать державі.