Керівник Американської торговельної палати розповів про очікування бізнесу від влади

Український бізнес та іноземні компанії, що працюють в Україні, чекають від країни в 2016 році реального економічного зростання і ефективної боротьби з корупцією, а не політичних оцінок роботи уряду, сказав у коментарі УНІАН голова Американської торгової палати в Україні Андрій Гундер.

"Політичних оцінок ми не даємо - як стосовно уряду в цілому, так і в питаннях зміни міністрів чи прем'єр-міністра. Ми спілкуємося з усіма. І ми говоримо про те, що важливо сьогодні для України. А важливо - створити умови для бізнесу, для легкості ведення бізнесу", - сказав Гундер. - У 2015 році ми досягли макроекономічної стабілізації, фундамент закладено. І тепер, в 2016 році, ми повинні побачити реальні сигнали економічного зростання. Для економіки і бізнесу це важливо. Важливі і реальні результати боротьби з корупцією. Це те, про що всі говорять".

При цьому він нагадав, що в кінці січня делегація України відвідала Всесвітній економічний форум у Давосі, де члени уряду отримали схвальні оцінки своєї роботи.

"Ми були в Давосі, виступали міністри Яресько (міністр фінансів - Наталія Яресько - УНІАН), Абромавічус (міністр економічного розвитку Айварас Абромавічус - УНІАН). Світове співтовариство оцінило їх виступу, і я повинен сказати, що кращих послів від України не було, напевно, за попередні чверть століття", - підкреслив глава АТП.

Раніше Президент України Петро Порошенко анонсував перезавантаження уряду, тому що, на його думку, "не всі міністри виправдовують очікування суспільства". Протягом 2015 року заяви про відставку подали діючі і не звільнені поки міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі і міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

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Довідка УНІАН. Американська торговельна палата в Україні об'єднує компанії, більшість з яких є великими стратегічними інвесторами. Палата активно співпрацює з органами влади в Україні, бере участь у розробці економічної політики держави в цілому і окремих тематичних законопроектів зокрема. Особливу увагу АТП приділяє розвитку аграрного ринку, енергетичної галузі, сфері підвищення конкурентоспроможності України.

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АТП була і залишається в числі організацій, щиро вітають євроінтеграційний вибір України.