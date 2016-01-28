Американське агентство OPIC готове збільшити інвестиції в Україну в 2 рази

17:21, 28 січня 2016
Фінанси
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Інвестиційний портфель OPIC в Україні зараз становить близько 200 млн дол.

/ inforesist.org

Державне інвестиційне агентство США OPIC, яке акумулює американський капітал для інвестицій у країни, що розвиваються, готове збільшити свій інвестиційний портфель в Україні в 2 рази - до 400 млн дол., повідомила торговий представник Наталія Микольська на своїй сторінці в Twitter.

"OPIC готовий подвоїти свій портфель в Україні - цей рік повинен стати роком інвестицій", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, інвестиційний портфель OPIC в Україні зараз становить близько 200 млн дол.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі в 2016 році планує залучити 5 млрд дол. прямих іноземних інвестицій за рахунок великих іноземних інвесторів.

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