Американське агентство OPIC готове збільшити інвестиції в Україну в 2 рази
17:21, 28 січня 2016Фінанси
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Інвестиційний портфель OPIC в Україні зараз становить близько 200 млн дол.
OPIC готове збільшити інвестиції в Україну до 400 млн дол. / inforesist.org
Державне інвестиційне агентство США OPIC, яке акумулює американський капітал для інвестицій у країни, що розвиваються, готове збільшити свій інвестиційний портфель в Україні в 2 рази - до 400 млн дол., повідомила торговий представник Наталія Микольська на своїй сторінці в Twitter.
"OPIC готовий подвоїти свій портфель в Україні - цей рік повинен стати роком інвестицій", - написала вона.
Як повідомляв УНІАН, інвестиційний портфель OPIC в Україні зараз становить близько 200 млн дол.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі в 2016 році планує залучити 5 млрд дол. прямих іноземних інвестицій за рахунок великих іноземних інвесторів.
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