Україна не обговорювала з МВФ питання щодо "боргу Януковича" - АП

Про це повідомив глава Адміністрації президента України Борис Ложкін у інтерв'ю виданню EurActiv.

«Ми перебуваємо в переговорах із російською стороною. Але це питання не стосується нашої програми з МВФ. Ми це не обговорювали», - сказав Ложкін.

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Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Україна відповідно до чинного законодавства і раніше взятих на себе зобов'язань щодо виконання боргових операцій оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Російською Федерацією, включаючи борг, взятий урядом Януковича-Азарова у 2013 році в обсягу 3 млрд дол., а також борги держхолдингу «Укравтодор» і Конструкторського бюро «Південне» перед російськими банками. Загальна сума боргу, який підпав під мораторій, перевищила 3,58 млрд дол. Борг у 3 млрд дол. був визнаний офіційним боргом країни спеціальним рішенням МВФ. Виплати за цими боргами зупиняються до моменту прийняття пропозицій України щодо реструктуризації або ухвалення відповідного судового рішення.

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Мораторій набрав чинності 20 грудня 2015 року. Кабінет міністрів дозволив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів країни у разі виникнення спорів за облігаціями, випущеними у 2013 році.

30 грудня 2015 року Кабінет міністрів України підтвердив своє рішення ввести мораторій на виплату боргу перед Російською Федерацією в обсягу 3 млрд дол. Рішення уряду було обумовлено тим, що Росія відмовилася реструктурувати цей борг.

1 січня 2016 року Росія заявила, що готова розглядати питання виплати боргу в арбітражному суді Лондона.

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Разом з тим, 13 січня цього року Міністерство фінансів України домовилося зі Сбербанком Росії про принципи реструктуризації кредитів «Укравтодору» і державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», які були гарантовані державою.

В середині січня глава Мінфіну Наталія Яресько заявила, що Україна не запропонує Росії нових умов реструктуризації боргу, але формат реструктуризації може відрізнятися від боргової операції, проведеної українським урядом у серпні-листопаді 2015 року.

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Україна і Комітет кредиторів 27 серпня дійшли згоди щодо реструктуризації частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол., яка передбачає повне списання 3 млрд дол., відстрочення платежів по тілу кредиту в сумі 8,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона по всіх бондах на рівні 7,75% річних.