Гривня закрила міжбанк на позначці 25,25 за долар
18:08, 28 січня 2016Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,4430/27,5520 грн/євро.
REUTERS
У четвер, 28 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на момент закриття торгів встановилися на рівні 25,15/25,25 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебуває на рівні 27,4430/27,5520 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3290/0,3310 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,1534 грн/дол., на цей час було укладено 382 угоди на суму 216,03 млн дол.
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