Нацбанк опустив офіційну гривню до 25,15 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 29 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2515.1769 (28 січня – 2487.0474)

100 EUR – 2742.2974 (28 січня – 2707.8972)

10 RUR – 3.2510 (28 січня – 3.1483)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 28 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,15/25,25 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,4430/27,5520 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3290/0,3310 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,1534 грн/дол., до цього часу було укладено 382 угоди на суму 216,03 млн дол.