Реальні зарплати українців у 2015 році скоротилася на 10%

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики. Згідно з повідомленням, середня заробітна плата штатного працівника в Україні в грудні зросла на 732 грн порівняно з листопадом і становив 5 230 грн. Порівняно з груднем 2014 року середня зарплата в грудні 2015 року зросла на 30,4%. Дане значення у 3,8 раза вище від рівня мінімальної заробітної плати в Україні, яка становить 1 378 грн.

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Разом з тим, у Держстаті повідомили, що реальна заробітна плата в грудні 2015 року порівняно з листопадом 2015 року зросла на 15,2%, а порівняно з груднем 2014 року зменшилася на 9,9%.

Найвищі середні зарплати в грудні зафіксовано на авіаційному транспорті – 21,6 тис. грн, фінансовій і страховій діяльності – 9,9 тис. грн та водному транспорті – 8,7 тис. грн.

Найменший рівень середньої зарплати в грудні було відзначено у сфері поштової та кур'єрської діяльності – 2,5 тис. грн, в готельно-ресторанному бізнесі – 3,3 тис. грн, охороні здоров'я – 3,2 тис. грн та сільському господарстві – 3,4 тис. грн.

За даними Держстату, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників за рік відзначено у водному транспорті – на 57,9%, авіаційному транспорті – на 54,2%, у сфері охорони здоров'я – на 47,2% і торгівлі – на 42,1%. Найменше середні зарплати за рік зросли у сфері наукових досліджень – на 16%, адміністративного обслуговування – на 19,8%, поштової та кур'єрської діяльності – на 20,4%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, середня заробітна плата штатного працівника в Україні в листопаді 2015 року знизилася на 34 грн порівняно із жовтнем і становила 4 498 грн.