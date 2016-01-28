Рівненський суд заарештував на рахунках "Сбербанку Росії" 8 мільярдів гривень

Рівненський міський суд ухвалив рішення про арешт 8,5 млрд грн на рахунках "Сбербанку Росії". Про це повідомляє zahid.net.

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Таку ухвалу суд прийняв 26 січня в процесі розгляду позову підприємця Євгена Пухальського, який вимагає від банку повернути його вклад розміром 324 млн євро.

Згідно з ухвалою, на банківських рахунках "Сбербанку Росії" мають бути заарештовані кошти на загальну суму 8,5 млрд грн.

За інформацією видання, спочатку підприємець планував віддати 24 млн євро, які набігли як відсотки, на потребу армії. Але згодом вирішив передати на благодійність всі гроші зі свого рахунку.

Згідно з угодою позивач передав своє право на вклад чотирьом благодійним організаціям. Тобто, в разі успішного розгляду справи, ці благодійні фонди отримають в своє розпорядження 8 496 293 796 грн. Тому судовий позов, який спершу прийняв до розгляду Печерський суд Києва, перенесли до Рівного.

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На питання про походження такої суми грошей підприємець не відповідає. За словами Пухальського, він діяв в інтересах офшорної компанії, на що має всі необхідні документи. Назву компанії не називає.

Раніше повідомлялось, що в червні 2014 року 33-річний підприємець Євген Пухальский поклав на рахунок у луганському відділенні "Сбербанку Росії" 300 млн євро. Через рік, за рахунок відсотків, сума вкладу зросла на 24 млн євро. За курсом НБУ разом це більше 8 мільярдів гривень. "Сбербанк Росії" відмовився виплачувати цю суму клієнтові. У відповідь Євген Пухальський подав на банк до суду.