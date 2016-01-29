Банк Японії вперше ввів від'ємну відсоткову ставку

Банк Японії вперше вводить від'ємну відсоткову ставку на рівні мінус 0,1%, йдеться в заяві фінансового регулятора за підсумками чергового засідання, пише Прайм.

Ця ставка буде застосовуватися до поточних рахунків фінансових інститутів у Банку Японії. Раніше вона становила 0,1%.

"Банк і далі знизить процентну ставку, якщо вважатиме за потрібне", - відзначає регулятор. Метою даного рішення про введення "якісного і кількісного пом'якшення з негативною процентною ставкою" є досягнення цінової стабільності з інфляцією на рівні 2% в найкоротші терміни.

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Рішення про введення від'ємної процентної ставки прийнято голосуванням: за рішення висловилися 5 членів регулятора, проти були 4 людини.

У той же час Банк Японії знову підтвердив намір зберегти курс на збільшення грошової бази в межах 80 трильйонів ієн щорічно (приблизно 654 мільярди доларів), що повністю співпало з прогнозами аналітиків.

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Банк Японії викуповуватиме державні облігації країни такими темпами, що їх кількість в обігу буде щорічно збільшуватися приблизно на 80 трильйонів ієн. Регулятор також має намір підтримувати кількість корпоративних облігацій в обігу на рівні 2,2-3,2 трильйона ієн.