Україна завдяки реструктуризації заощадить цього року 64 мільярди гривень – Яресько

Україна завдяки проведеній торік реструктуризації державного боргу тільки в 2016 році заощадить 64 млрд грн. Про це в ході виступу у Верховній Раді повідомила міністр фінансів Наталя Яресько.

За її словами, у 2016 році Україна заощадить 10 млрд грн на виплатах з обслуговування державного боргу і 54 млрд грн – на виплатах основної частини боргу.

«Тільки на витратах з обслуговування боргу, тобто на виплаті відсотків, економія в 2016 році становитиме 10 млрд грн, закладено в бюджет 99 млрд грн, а без реструктуризації було б 109 млрд грн. На погашенні основної частини економія в 2016 році становитиме приблизно 54 млрд грн», - сказала вона.

Міністр зазначила, що ця економія вже врахована в балансі ухваленого бюджету на 2016 рік.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію 18 млрд дол. держборгу, яка передбачає повне списання 3 млрд дол., відстрочку платежів на 8,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування купона на рівні 7,75% річних. За результатами голосування кредиторів більшість з них підтримали запропоновані Україною умови обміну облігацій, крім Російської Федерації, яка погрожує дефолтом за облігаціями та судовими розглядами. Таким чином, за вирахуванням списаного боргу в 3 млрд дол. і боргу перед Росією в 3 млрд дол. загальна сума єврооблігацій, що підлягають реструктуризації, становить 12 млрд дол.

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Кабінет міністрів 11 листопада 2015 року затвердив умови випуску нових євробондів і деривативів для завершення реструктуризації. Нові облігації випускаються 9 окремими серіями на загальну суму 11,95 млрд дол. і термінами погашення 1 вересня 2019-2027 років.

Як зазначала раніше Яресько, Україна не запропонує Росії нових умов реструктуризації боргу в обсязі 3 млрд дол., який був виданий режиму Януковича у 2013 році, визнаний офіційним боргом уряду і потрапив під мораторій на виплату в грудні 2015 року. Однак формат реструктуризації може відрізнятися від боргової операції, проведеної українським урядом у серпні-листопаді 2015 року.