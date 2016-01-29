Гривня опустилася на міжбанку до 25,60 за долар

В п'ятницю, 29 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 25,30/25,60 грн/дол.

Про це повідомляє «УкрДілінг».

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,5668/27,8912 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3340/0,3384 грн/рубль.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк на 29 січня опустив офіційну гривню до 25,15 за долар.

У четвер, 28 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,15/25,25 грн/дол.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 27,4430/27,5520 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3290/0,3310 грн/рубль.