Яресько розповіла депутатам, скільки і в кого Україна позичить цього року

Україна цього року планує залучити від міжнародних фінансових організацій близько 10 млрд дол., включаючи 5,8 млрд від Міжнародного валютного фонду і понад 1,5 млрд дол. за новими кредитними програмами від Світового банку, сказала в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді України міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Цього року ми очікуємо близько 10 млрд дол. від зовнішніх кредиторів. Близько 5,8 від МВФ, від уряду США - 1 млрд дол., від уряду Японії - до 1,3 млрд дол., Швейцарії - 0,2 млрд дол., від ЄС - 1,2 млрд євро плюс додатково 170 млн євро грантів, - сказала Яресько. - Від уряду Польщі - 100 млн євро, від Німеччини - 300 млн євро плюс 150 млн євро на інвестпроекти. Від ЄБРР - 177 млн дол. на існуючі інвестпроекти плюс 1,1 млрд дол. на нові інвестпроекти, від ЄІБ - 175 млн дол. за існуючими проектами плюс 1,1 млрд дол. на інвестування нових проектів. Від Світового банку очікуємо 210 млн дол. за існуючими інвестпроектами і 1,5 млрд дол. на нові кредити».

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Як повідомляв УНІАН, у міру надходження коштів від міжнародних фінансових організацій, ключовою з яких є МВФ, поповнюватимуться золотовалютні резерви країни. Зокрема, Національний банк України прогнозує зростання золотовалютних резервів за підсумками 2016 року до 19,6 млрд дол., а в 2017 році - до 22,3 млрд дол. На поточний момент резерви становлять 13,3 млрд дол.