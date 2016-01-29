Режим Путіна балансує на межі колапсу - Foreign Affairs

Президент Росії Володимир Путін тільки здається невразливим, все більше аналітиків сходяться на думці, що режим російського президента все ближче до нестабільності, а то й зовсім на грані колапсу, пише Газета.RU з посиланням на журнал Foreign Affairs.

Видання зазначає, що ці побоювання не дивні: рік тому Росія була в ейфорії від анексії Криму і від залученості в конфлікт на сході України, при цьому економіка країни залишалася стабільною, популярність Путіна у населення як і раніше била рекорди. Однак тепер всі ці фактори почали показувати іншу сторону медалі: Крим і Донбас перетворилися для російського бюджету в справжні «пекельні дірки», які необхідно постійно заповнювати.

Читайте такожУ РФ валютні ипотечники штурмують банки: "Давайте повернемо цей Крим - жити нема на що!"Обвал нафтових цін призвів до рецесії в російській економіці, а російські санкції проти Заходу, України та Туреччини завдали більше шкоди самій Росії, ніж країнам, проти яких вони вводилися. Видання також нагадує, що російська військова операція в Сирії — це «болото», в яке російська влада втягнула себе самостійно.

Журнал зазначає, що справи в Росії значно гірше, ніж може здаватися. Видання закликає не чекати відскоку на ринку енергоносіїв, більш того, додаткові труднощі пов'язані із застарілою, корумпованою і неконкурентоспроможною російською енергетичною системою. Додаткові ризики виступають від політичної системи Володимира Путіна, вибудувана ним «вертикаль влади» починає давати збої, які виливаються в конфлікти з регіональною владою, наприклад, з главою Чечні Рамзаном Кадировим.

«Проблема Путіна і Росії в цілому в тому, що політико-економічна система країни повинна змінитися. Нинішня економіка недієздатна і не зможе нормально існувати без модернізації, а провести її без перестроювання політичної системи в нинішній Росії неможливо», — пише Foreign Affairs.