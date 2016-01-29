Яресько відзвітувала перед депутатами про переговори з МВФ

Міністр фінансів України Наталя Яресько розраховує, що Рада директорів ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду найближчим часом ухвалить рішення щодо виділення нашій країні чергового - третього траншу кредиту обсягом 1,7 млрд дол. за програмою розширеного кредитування економіки України, затвердженою у березні 2015 року.

Про це Яресько сказала під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

При цьому вона зазначила, що датк засідання Ради поки не затверджено.

«Ми у Давосі мали успішну зустріч на рівні президента і Лагард (директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард - УНІАН), де ми обговорили останні моменти тексту меморандуму, які оновлюються з кожним траншем. Як тільки ми завершимо переговори з цих конкретних формулювань, і тут незначні питання, тому що президент обговорив основні речі на зустрічі, вони вже призначать (дату засідання Ради і прийняття рішення - УНІАН). Я думаю, що це буде найближчим часом: Рада директорів, другий перегляд, щоб ми могли отримати третій транш у розмірі десь 1,7 млрд дол.», - сказала Яресько.

Вона нагадала, що транш, у разі позитивного рішення Фонду, піде на поповнення золотовалютних резервів Нацбанку.

1 березня 2015 року МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. - 4 серпня 2015 року.

Другий перегляд програми проходив для України у два етапи. Місія Фонду працювала у Києві у вересні минулого року, і 2 жовтня 2015 року призупинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни з податкової реформи і проекту держбюджету на 2016 рік. У листопаді переговори поновилися.

На поточний момент Україна і МВФ погоджують доповідь про хід реформ та Меморандум про другий перегляд програми і подальші дії сторін, яку розгляне Рада директорів Фонду. Сторони обговорюють широкий спектр питань у рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Відповідно до рішення Ради директорів Україна отримає чи не отримає третій транш кредиту обсягом 1,7 млрд дол. Отримання цих коштів вкрай необхідне для України, оскільки позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 млрд дол. фінансової допомоги - 1 млрд дол . у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу та Світового банку.

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21 січня під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард висловила сподівання, що Меморандум буде узгоджено найближчим часом, а рішення Ради директорів МВФ щодо третього траншу буде позитивним. Крім того президент Порошенко висловив сподівання, що Україна отримає кредитні кошти вже у лютому.