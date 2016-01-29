Турецькі банки почали виводити активи з Росії

У Росії турецькі банки скорочують активи, деякі почали ще й урізати штати, пишуть "Известия".

Так, з 1 грудня 2015 року по 1 січня 2016 року активи Ішбанка («дочка» турецького банку Turkiye Is Bankasi) скоротилися на 44,7%, до 15,3 млрд рублів. В інших п'яти банках з турецькою участю, що працюють в Росії (Кредит Європа Банк, Гаранти банк – Москва, Япи Креді Москва, Зіраат Банк Москва, Прокоммерцбанк), не спостерігається такого потужного скорочення активів. У Прокоммерцбанка активи знизилися на 6%, у Кредит Європа Банку — на 1,6%, у Зіраат Банку — на 0,1%. У Гаранти банк – Москва і Япи Креді Банку активи, навпаки, зросли на 8,9% і 7,9% відповідно.

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На запит «Известий» жоден з банків не відповів, пославшись на небажання коментувати політичні відносини між Росією і Туреччиною. На думку близького до Кредит Європа Банку джерела, конфлікт між країнами може призвести до того, що банки з турецькою участю підуть із РФ — незважаючи на те, що вони працюють за законодавством РФ і введені санкції на банківський сектор не поширюються. Співрозмовник зазначив, що Кредит Європа Банк вже почав скорочувати штат співробітників.

На думку керівника практики інвестиційного консультування ФБК Романа Кенігсберга, неправильно додатково адміністративно тиснути на людей, які довірили Росії свої інвестиції, які вклали не тільки гроші, але і час в налагодження економічних зв'язків з Туреччиною.

"Дивно очікувати після цього велике бажання іноземних інвесторів, і не тільки турецьких, інвестувати в російські активи", — упевнений Кенігсберг.

17 грудня 2015 року в чотирьох турецьких банках в Росії були проведені обшуки за підозрою у відмиванні грошей. Відповідних кроків з боку Туреччини по відношенню до Denizbank, турецької «дочці» Сбербанку, не було. Сбербанк на запит «Известий» не відповів, проте раніше повідомляв, що його "дочка" Denizbank не відчуває проблем з діяльністю в Туреччині.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2015 року Путін ввів санкції проти Туреччини «з метою захисту національної безпеки та національних інтересів РФ».

Зокрема, введено заборону або обмеження зовнішньоекономічних операцій, що передбачають ввезення на територію РФ окремих видів товарів з Туреччини. Крім того, введено заборону або обмеження для організацій, що знаходяться під юрисдикцією Туреччини, на виконання (надання) ними окремих видів робіт (послуг) на території РФ. Також призупинено безвізовий режим РФ з Турецькою Республікою.

Між тим, після введення санкцій Росії з місяця в місяць їх пом'якшувала, тому що несла величезні збитки.

Туреччина відповідні санкції не ввела, але заявила про готовність це зробити.