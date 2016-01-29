Небанківським фінустановам можуть дозволити випускати електронні гроші

Національний банк України розглядає питання про надання права небанківським фінансовим установам здійснювати випуск електронних грошей.

Про це повідомляється на сторінці регулятора у мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, для небанківських фінансових установ, які матимуть право здійснювати випуск електронних грошей, будуть встановлені певні вимоги, зокрема, вимоги до статутного капіталу, власного капіталу, визначено механізм захисту коштів, отриманих в обмін на електронні гроші, що відповідає рекомендаціям Директиви ЄС 110.

Нацбанк зазначає, що вказаною директивою передбачено, що випуск електронних грошей можуть здійснювати, крім банків, і фінансові установи, які мають ліцензію емітента електронних грошей і внесені до відповідного реєстру. У відповідності з вимогами цього документа, емітенти електронних грошей повинні мати початковий капітал на рівні не менш як 350 тис. євро.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк у рамках виконання Комплексної програми розвитку фінансового сектора України до 2020 року планує розширити можливості використання електронних грошей в Україні шляхом забезпечення доступу до ринку міжнародних систем інтернет-розрахунків.

За даними Нацбанку, ліцензії на здійснення переказів у гривні без відкриття рахунків мають 27 небанківських фінансових установ: «Глобалмані», «Ай Ті Фінанс», «Універсальні платіжні рішення», «Запоріжзв‘язоксервіс», «Укрфінстандарт», «Платіжний центр», «Фенікс», «Фінод», «Вап-капітал», «Е-пей», «Пост Фінанс», «ВМ-Фактор», «Сучасні розрахункові системи», «Сучасні кредитні технології», «МБК», «МСБ Фінанс», «Перша українська платіжна система», «ОМП – 2013», «Контрактовий дім», «Центр інтернет платежів», «Фінтеко», «Фінансова компанія №1», «НСП», «Тріолан.Мані», «Європейська платіжна система», «Фінансова компанія Абсолют фінанс», «Абекор».