Абромавичус сподівається на $5 мільярдів інвестицій цього року

Україна у 2016 році очікує збільшення прямих інвестицій до 5 млрд дол. з 3 млрд дол. у 2015 році, заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Незважаючи на складну ситуацію в країні, торік обсяг іноземних інвестицій становив майже 3 млрд дол. На цей рік ставимо собі планку 5 млрд дол.", - сказав він.

Також міністр повідомив, що результатом інвестиційної конференції для експортно-кредитних агентств, яка пройшла у Києві 29 січня, став запит України на залучення додатково 2 млрд дол. Інвестицій.

Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 жовтня 2015 року становив 43,949 млрд дол., щ на 1,807 млрд дол., або на 3,95%, нижче за показник на початок року на рівні 45,756 млрд дол.

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Інвестиції у січні-вересні 2015 року надходили з 133 країн світу. Основними інвесторами України, на які припадає 83% загального обсягу інвестицій, залишалися Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, Велика Британія, Британські Віргінські Острови, Франція, Швейцарія та Італія.

Більша частина інвестицій обсягом 13,515 млрд дол., або 30,8%, від загального обсягу, припадає на українську промисловість.