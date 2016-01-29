Кожен другий росіянин боїться повторення кризи 1998 року – опитування

Повторення економічної кризи 1998-го в найближчий рік побоюється кожен другий росіянин (49%).

Про це свідчать дані опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД), повідомляє Banki.ru.

У тому числі повністю впевнені в повторенні кризи 9% респондентів. Ще 22% думають, що це станеться, а 18% — «скоріше станеться». При цьому 40% опитаних вважають повторення подібного сценарію неможливим.

Частіше про прийдешню кризу говорять ті, хто, за власними словами, все ще не оговтався від дефолту (68%). Молодь говорить про це частіше за літніх людей (52% проти 42%), а малозабезпечені — частіше, ніж люди з достатком вище середнього (56% проти 41%).

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За словами більшості опитаних (62%), дефолт 1998 року позначився на них і членах їхніх сімей в тій чи іншій мірі негативно. В тому числі для 25% наслідки були дуже серйозними, а 10% досі не відновили колишнє матеріальне благополуччя. Лише 2% повідомили, що після фінансової кризи 1998-го опинилися у виграші, а кожен четвертий (27%) не відчув помітних наслідків дефолту на собі.

Всеросійське опитування ВЦВГД проведено 23-24 січня. Опитано 1 600 осіб у 130 населених пунктах у 46 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,5%.

Як повідомляв УНІАН, в Мінфіні РФ попередили про загрозу повторення кризи 1998 року.