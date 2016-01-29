У Путіна запевняють, що ситуацію в економіці РФ не порівняти з кризою 1998 року

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вважає недоречним порівнювати нинішню ситуацію в економіці РФ з кризою 1998 року: зараз Росія набагато стійкіше стоїть на ногах, повідомляє Прайм.

"Ситуація абсолютно відрізняється. По-перше, скажімо так, різний набір факторів, які впливають на економічні труднощі, абсолютно інша держава з абсолютно іншими можливостями і з абсолютно іншим обсягом економіки і запасом потужності. Тому, мені здається, абсолютно недоречно порівнювати ситуацію, яка зараз, з тією ситуацією, яка була в 98 році", - розповів прес-секретар на прохання прокоментувати проведене ВЦДГД опитування, згідно з яким кожен другий росіянин боїться повторення кризи 1998 року.

"Зараз, незважаючи на всі труднощі і проблеми, які ніхто не приховує, держава та економіка набагато впевненіше стоїть на ногах", - уточнив Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, в Мінфіні РФ попередили про загрозу повторення кризи 1998 року.