Французька економіка вийшла з трирічної стагнації

Франція вийшла в 2015 році з трирічної стагнації. Її економіка зросла на 1,1%, свідчать дані національного інституту статистики Insee.

Про це повідомляє РБК з посиланням на Financial Times.

Причиною прискорення зростання видання називає низькі ціни на енергоносії і низькі процентні ставки. Проте його темпи поки що не достатні, щоб обмежити зростання безробіття, зазначає економіст IHS Economics Дієго Іскаро.

У Франції без роботи 10,6% працездатного населення. Для скорочення цього показника, на думку економістів, потрібне зростання не менше 1,5%.

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В останньому кварталі зростання сповільнилося до 0,2% після збільшення на 0,3% в третьому кварталі на тлі скорочення споживчої активності після терактів в Парижі, пише FT. За останні три місяці 2015 року споживання впало на 0,4%, при цьому витрати на товари масового попиту скоротилися на 0,9%.

У 2014 році ВВП Франції збільшилося на 0,2%.