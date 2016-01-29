У Росії хочуть врятувати банки за рахунок "стрижки" депозитів вкладників

Міністерство фінансів РФ розглядає можливість застосування до депозитів приватних осіб механізму bail-in (примусова конвертація вимог кредиторів третьої черги в субординовані позики або статутний капітал проблемних банків).

Про це повідомляє Meduza.io з посиланням на заяву заступника голови Мінфіну Олексія Моїсеєва.

За його словами, обговорюється можливість застосування bail-in для вкладів від 100 мільйонів рублів (1,290 мільйона доларів), але порогове значення ще до кінця не визначено.

"Сума ще не визначена, але вона буде дуже значною. Ми говоримо про десятки мільйонів рублів як мінімум", — підкреслив він.

Механізм bail-in, також відомий як "стрижка депозитів", активно застосовувався під час банківської кризи на Кіпрі в 2013 році, коли великі вкладники і кредитори Bank of Cyprus в примусовому порядку стали його акціонерами.

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Питання про введення в РФ процедури bail-in у березні 2015 року піднімало російське Агентство по страхуванню внесків (АСВ). На думку АСВ, це дозволило б мінімізувати обсяг витрат на порятунок банку. Наприкінці 2015 року про обговорення можливості введення bail-in заявила глава ЦБ Росії Ельвіра Набіулліна.

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"На даний час bail-in не передбачений російським законодавством, однак застосовується на практиці. З допомогою цього механізму були сановані банк "Таврійський" та Фондсервісбанк, найбільші клієнти яких - "Лененерго" та "Роскосмос" відповідно - були змушені конвертувати кошти в цих банках в субординовані зобов'язання. Також Центробанк планує bail-in застосувати для порятунку Зовнішекономбанку", - резюмує видання.