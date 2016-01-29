Президент Казахстану порадив громадянам глибоко вдихнути і забути про долар

"Давайте зупинимося, зробимо глибокий вдих, як йоги, і забудемо про долар", – сказав Нурсултан Назарбаєв на з’їзді своєї владної партії "Нур Отан", повідомляє радіо "Свобода".

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Нурсултан Назарбаєв відзначив, що ціни на такі продукти, як молоко, масло і конину насправді впали за останні 12 місяців. Але, за офіційними даними, споживчі ціни в 2015 році зросли на 13,6%.

Президент Казахстану додав, що країна прожила "півроку з ціною на нафту $30 за барель, і нічого не сталося".

Нурсултан Назарбаєв, який править Казахстаном з 1989 року, розпустив парламент 20 січня і призначив дострокові вибори на 20 березня.

Казахстан потерпає від постійного зниження світових цін на нафту, експортером якої він є, і від наслідків економічної кризи в Росії, що є важливим економічним партнером країни. Грошова одиниця Казахстану, тенге, останніми місяцями продовжує знецінюватися.